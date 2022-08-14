Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları başladı

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SAKARYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları, Sakarya'da başladı.

Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara 9 ülkeden 28 sporcu katılıyor. Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe'yi kapsayan parkurda pedal çeviren sporcular, yaklaşık 110 kilometrelik zorlu etabı geçerek Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yarışı tamamlayacak.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'yla devam eden "Bisiklet Fest", 28 Ağustos'a kadar sürecek.



Festival kapsamında, 17 Ağustos'ta Sakarya MTB Cup Gece Yarışı, 21 Ağustos'ta UCI Eliminator Dünya Kupası, 25-28 Ağustos'ta ise Tour of Sakarya yarışları düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, 25 Ağustos'tan itibaren de EXPO Fuarı ziyarete açık olacak.

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