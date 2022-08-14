Sakaryaspor forvet oyuncusu Artem Kravets'i renklerine bağladı

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, forvet oyuncusu Artem Kravets'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kravets." ifadelerine yer verildi.

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