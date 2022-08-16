Sakarya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karasu-Kocaali kara yolu Ankara Caddesi'nde S.G. idaresindeki 41 NY 615 plakalı kamyonet, Küçükboğaz mevkisinde ters yönden gelen Selim Can A. (26) kontrolündeki 34 EEY 227 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Kerem S. (27), yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Selim Can A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Kerem S. de sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.





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