Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Moğolistan'da temaslarda bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Moğolistan'da ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin programları için Moğolistan'da bulunan Yüce, başkent Ulanbatur'da Büyükşehir Belediye Başkanı Batbayasgalan'ı ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin kuşatıcı bir anlayışla güzel bir birlikteliğe sahip olduğunu ifade eden Yüce, birliğin oluşturduğu iş birliğinin üye ülkeler için çok önemli bir kazanım oluşturduğunu dile getirdi.

Sakarya ve Ulanbatur arasında kültürel iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımları üzerine prensip olarak görüşmeler yaptıklarını aktaran Yüce, iş birliğinin iki ülke ve iki büyükşehre hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Sakarya ile kardeş şehir ilişkilerinin tesis edileceği Dornogobi şehrinin milletvekili Enkhtuvshin'le görüşen Yüce, iki şehir arasındaki iş birliklerini artırmak adına bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulunduklarını kaydetti.

Başkan Yüce, iki şehrin arasında tesis edilecek ilişkilerin kentlere güç katarak yeni iş birliği fırsatları oluşturacağını kaydetti.





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