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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önleme çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.D, Ö.Ö, İ.Ş. ve S.K'nin aramalarında 11,55 gram sentetik kannobinoid ve 2,71 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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