Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 3 bin metre uzunluğa sahip Kudüs Caddesi ve Katlı Pazar Bölgesi yağmursuyu projesinin tamamlandığını bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Katlı Pazar bölgesinin şehrin sembolü haline gelmiş alışveriş noktalarından biri olduğunu kaydetti.

Projede altyapı çalışmaları tamamlanan etapların hızla asfaltını sererek vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Yüce, "Tek bir derdimiz var; vatandaşımıza hizmet. Hizmetlerimizin takdir görmesi bizleri gururlandırıyor. Yeni hatla esnafımızı uzun yıllar boyunca güvence altına almış olduk. Geleceğe bir eser daha bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kentin güzellikleri otobüs terminalinin duvarlarına ve camlarına işlendi

Şehirlerarası Otobüs Terminalinin duvarlarına ve camlarına, kentin güzellikleri resmedildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, terminal içinde peronların bulunduğu noktada, otobüs park alanlarının hemen önünde yolcuların araçlardan indiği alandaki tüm görünür kısımlara turizm destinasyonlarına ait görseller ve bilgiler yerleştirildi.



İşlemeler üzerinde Sapanca Gölü, Acarlar Longozu, Karagöl, Keremali, Acelle, Sultanpınar yaylaları, Maden Deresi, Doğançay Şelalesi, Poyrazlar Gölü, dereler, akarsular ile birlikte kent merkezindeki Sakarya Millet Bahçesi, Kent Park, Uçak Kıraathane, Ters Ev gibi projeler yer aldı.

- Yol genişletme çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi 205. Sokak'taki yol genişliğini 7 metreden 20 metreye çıkarmak için dönüşüm çalışmasına başladı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığınca başlatılan kazı dolgu ve zemin iyileştirme çalışmalarının ardından güzergah sıcak asfalta hazır hale getirilecek.



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