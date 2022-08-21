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SAKARYA (AA) - 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın ilk maçında iki Erkekler Süper Lig takımının mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 33-28 yendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını Sakarya ekibi, 16-12 önde kapadı. İkinci devrede üstünlüğünü sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 33-28 galip ayrıldı.

Turnuvada yarın Spor Toto-Beykoz Belediyespor, 23 Ağustos Salı günü ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçları oynanacak.

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