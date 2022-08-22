İl Emniyet Müdürü Kaya, şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Fatih Kaya, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, emniyet mensuplarına veda etti.



İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde gerçekleştirilen veda programına, Sakarya Emniyetindeki İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, çeşitli şubelerde görevli emniyet mensupları katıldı.

Kaya, personeliyle vedalaştıktan sonra şehit Ali Gaffar Okkan'ın Hendek ilçesindeki mezarına gitti.

Okkan'ın mezarı başında dua okuyan ve kabrine karanfiller bırakan Kaya, Diyarbakır'a doğru yola çıktı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.