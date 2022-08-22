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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya, Karasu Limanı'yla dünyaya açılıyor

AA

Sakarya, Karasu Limanı'yla dünyaya açılıyor

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelere en yakın limanlardan olan Sakarya'daki Karasu Limanı, yük elleçleme hizmeti ve Ro-Ro seferleriyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Karasu ilçesinde 1994 yılında yapımına başlanan ve 2017 yılında hizmete giren limanda, Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen 2020'de Ro-Ro seferleriyle 29 bin araca hizmet verildi. Limanda aynı yıl genel kargo yükü miktarı ise 880 bin ton olarak gerçekleşti.

2021'de de 1,1 milyon ton elleçleme ve 50 bin araçlık Ro-Ro seferi düzenlenen limana, yıl boyunca 481 gemi yanaştı.

Ukrayna-Rusya savaşının gölgesinde devam eden seferlerde bu yıl ise şimdiye kadar 700 bin ton elleçleme ve 12 bin 500 araçlık Ro-Ro seferi yapıldı. Limanda, savaşın seyrine bağlı olarak bu yılın 1,1 milyon genel yük elleçleme ve 30 bin araçlık Ro-Ro seferiyle tamamlanması hedefleniyor.

Liman şu haliyle yıllık 1,5 milyon ton genel yük, 50 bin konteyner ve 50 bin Ro-Ro kargo kapasitesine sahip.

Karasu Limanı, ikinci fazının tamamlanması ve demir yolu bağlantısının sağlanmasıyla genel yüklerde 6 milyon ton, 150 bin konteyner, Ro-Ro hizmetlerinde ise yıllık 110 bin araçlık kapasiteye ulaşacak.

Konumu sayesinde deniz yolu taşıma maliyetlerinde, İstanbul Boğazı geçişi sonrasında gidilecek herhangi bir limana göre daha düşük imkanlar sunan liman, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle şubat ayından itibaren Ukrayna limanlarına Ro-Ro seferleri düzenleyemiyor.

Karasu'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na devam eden Ro-Ro hattında ise haftada yapılan iki seferle ortalama 250 araç taşınıyor.

- Limana aynı anda 4 gemi yanaşabiliyor

Karasu Limanı'na ilk geminin yanaşmasından sonra geçen 6 yıllık sürede tüm yük türlerinde elleçlemeler gerçekleştirildi.

Rıhtımlara aynı anda dört geminin yanaşabildiği limanda, üç liman vinci ve tamamlayıcı diğer ekipmanlar hizmet sunuyor.

Liman yerleşkesinde Ro-Ro yükleri için gümrük birimleri, deniz polisi, deniz sağlık hizmetleri, tahıl yüklerine yönelik tarım hizmetleri, yolcu bekleme salonu, kılavuzluk ve römorkaj hizmeti, acente ve gümrük müşavirlik hizmetleri, X-Ray tarama cihazı, ÖTV'siz akaryakıt istasyonu ve benzeri diğer tamamlayıcı kurumlar yer alıyor.

Doğrudan 120 personelin görev yaptığı liman, dolaylı istihdamla 500 kişiye iş imkanı sağlıyor.

- "Karasu Demiryolu Projesi'nin de tamamlanmasıyla liman çok daha işlevsel hale gelecek"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, Türkiye'de üretilen ürünlerin en çok Avrupa ülkelerine gönderildiğini söyledi.

Türkiye'nin tükettiğinden fazlasını üretmesi, ürettiğini de bütün dünyayla rekabet ederek ihraç etmesi gerektiğini belirten Altuğ, Avrupa'ya yapılan ihracatın çoğunluğunun kara yoluyla gerçekleştiğini anlattı.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yoğunluk olduğunu, günde yaklaşık 4 bin tırın Bulgaristan'a çıkış yaptığını aktaran Altuğ, "Gümrük kapılarımız dünyanın en iyi gümrük kapıları, en iyi organize edilmiş, teknolojik anlamda donatılmış gümrük kapıları olsa da çıkış, Bulgarların aldığı kadar. 4 bin tır gidiyor fakat 2 bin tır çıkıyor. Dolayısıyla burada bir darboğaz oluşuyor. Avrupa'ya açılan diğer kapılarımızda da bu anlamda bir yoğunluk söz konusu." şeklinde konuştu.

Altuğ, Ro-Ro seferleriyle Avrupa'ya tırların ulaşmasının tek alternatif olduğuna işaret ederek, "İzmir ve Tekirdağ'da limanlarımız var ama Anadolu'daki yükleri Avrupa'ya yollayacak yegane, fizibil liman da Karasu Limanı olarak görülüyor. Bu anlamda Karasu Limanı özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun da açılmasıyla çok daha önemli hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'ya yapılan Ro-Ro seferlerinde azalmanın görülmesine rağmen kapasitenin artırılması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Altuğ, "Karasu Limanı'mız bugün önemli ama ileride çok daha önemli bir liman haline gelecek. Özellikle hem Ukrayna bölgesine hem de Romanya'nın Köstence, Bulgaristan'ın Varna gibi limanlarına yapılacak Ro-Ro seferleriyle Karasu Limanı'mızın önemi her geçen gün artacaktır. Başka alternatif görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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