Sakarya'da gölete giren genç boğuldu

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde arkadaşıyla gölete giren genç boğuldu.

Yağbasan Mahallesi'ndeki göletin kenarına çay içmek için giden Hasan Efe Zenkin (15) ve Emirhan Kızıldağ (17) serinlemek için gölete girdi.

Suyun kendilerini derine çektiğini fark eden Zenkin göletten çıkmayı başarırken Kızıldağ tüm çabasına rağmen bir süre sonra suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları arama sonucunda Kızıldağ'ın cansız bedenine ulaştı. Boğulduğu belirlenen Kızıldağ'ın cesedi, Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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