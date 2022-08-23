Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması kapsamında Vakıf ve Yağcılar mahallelerinde ikamet eden E.G, G.A, E.A. ve E.Ö'nün adreslerine operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin ev ve eklentileri ile bahçelerinde yapılan aramada, 5 kilogram kubar esrar, 40 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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