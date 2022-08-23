Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde oturan 58 yaşındaki ayakkabı ustası Özcan Taşkaya, el emeğiyle yaptığı üretimi 45 yıldır sürdürüyor.

Mesleğe 1977 yılında adım atan Taşkaya, her gün ilk günkü heyecanla iş yerini açıyor.

Taşkaya, yıllardır el emeği ayakkabı üretimiyle geçimini sağlıyor.

Atölyesinde tek başına yılda yaklaşık 100 çift ayakkabı üreten Taşkaya, imkanlar el verdiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

Özcan Taşkaya, AA muhabirine, yıllardır el emeği ayakkabı üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Taşkaya, el emeği ayakkabı üretiminin zahmetli olduğunu dile getirerek, "Ayakkabıyı ve tamiratını herkes yapamaz. Bunlar marifet, hüner isteyen şeyler." dedi.

Mesleğin son temsilcileri olduklarını belirten Taşkaya, çırak bulamadıklarını kaydetti.

Taşkaya, elinden geldiğince mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

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