Ferizli'de kapalı halk pazarı açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yapımı tamamlanan kapalı pazar yerinin açılışı gerçekleştirildi.

Ferizli Belediyesince Kemalpaşa Mahallesi'nde yapılan pazar yerinin açılışına Kaymakam Hasan Balcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı, çevre ilçelerin belediye başkanları ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, 2 milyonluk yatırımla 540 metrekare alana inşa edilen tesisin ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Gündoğdu da halkın en fazla eksik gördüğü kapalı pazar yerinin temelini göreve gelir gelmez attıklarını ve açılışının bugün gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.



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