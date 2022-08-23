Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2 kilogram esrar ve kenevir bitkisinin ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin müşterek çalışması kapsamında, Çatalköprü Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 kilogram kubar esrar, 20 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.M. ve A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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