SAÜ'de mezuniyet törenleri gerçekleştirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet törenleri gerçekleştirildi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 6 yıllık eğitim süreçlerini tamamlayan 121 SAÜ'lü tıp öğrencisine mezuniyet belgeleri verildi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, yaptığı konuşmada, bazı mesleklerin evrensel ve dünyanın her yerinde geçerli olduğunu belirtti.



SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Oğuz Karabay da Tıp Fakültesinde yetişen 9. mezunları kutlamak için toplandıklarını belirterek, "Gece gündüz demeden genç doktoralarımızın yanında olan ailelerini tebrik ediyorum. Siz mezunlarımız, adınızın önüne gelen doktor unvanına yakışır davranın, işinizle öne çıkın, hastanızla aranıza iletişimsizlik girmesin, meslektaşlarınıza değer verin. Üniversitemizin kapısı artık meslektaşımız olarak sizlere her zaman açık. Bizler sizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Vakit artık, memleket sevdasıyla göstereceğiniz çabaları izleme vaktidir." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı birincisi Edanur Aslan, ikincisi Ulviyya Guliyeva ve üçüncüsü Merve Nur İnce oldu.

Törene, Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, SAÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Emrah Doğan ve Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, SAÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Altınsoy, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri için de mezuniyet töreni düzenlendi.

Öğrenciler, SAÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde diplomalarını aldı.

Törende, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Aygin ve Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Sima Nart'ın konuşma yaptı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Ayşe Sena Karakiya oldu. İkinciliği Sueda Başkaya ve Sedanur Işık paylaşırken, üçüncü Nermin Yeni oldu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi Nimet Beyza Berber, ikincisi Aybüke Ertaş ve üçüncüsü Etkin Demir oldu.

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