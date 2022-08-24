Sakarya Büyükşehir 50 milyon liralık yatırımla ulaşım filosunu güçlendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım filosuna kattığı yeni araçlarını tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşım filosunu güçlendirecek 18 otobüs, 2 kamyon ve 1 greyder, ekipler tarafından Demokrasi Meydanı'na getirilerek vatandaşlara tanıtıldı.

Otobüslerin test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, BMC tarafından üretilen araçların 103 yolcu kapasitesine ve son teknoloji sistemlere sahip olduğunu belirtti.

Yüce, 12 metre uzunluğundaki araçların vatandaşlara rahat ve konforlu ulaşım imkanı sunacağını vurgulayarak, "Sakarya'nın dört bir yanına yolcu taşıyacak araçların, greyderle toplamda 50 milyon lira yatırımla alındı. Hedefimiz maksimum memnuniyet. Kadrolarımıza 27 şoför daha kattık." ifadesini kullandı.

Yeni personele gerekli eğitimlerin verileceğini aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Tüm otobüs şoförlerimize, eylül ayı itibarıyla psikolojik danışmanlar eşliğinde, iletişim becerileri, stres yönetimi, öfke kontrol teknikleri, araç kullanımı ile duygusal tutum ve davranışları içeren 15 gün süreli eğitimleri başlatıyoruz. Ayrıca ileri sürüş teknikleri ve seviye-3 eğitimleri vererek güçlü bir şoför kadrosu oluşturuyoruz."

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile vatandaşlar katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.