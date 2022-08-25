Sakarya'da fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal etkinlikler düzenleniyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesine, Doğu ve Güneydoğu illerinden her yıl fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için eğitim ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) ve Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle yürüttüğü, "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" kapsamında, ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin 16 yaşından küçük çocukları için sosyal etkinlik ve eğitimler organize edildi.

Etkinlik kapsamında, sabah fındık bahçelerinden servisle alınan çocuklar, Alandere Mahallesi Nazım Üner İlkokulunda, Türkçe, matematik, fen, görsel sanatlar eğitimlerinin ardından sosyal etkinliklere katılıyor.

Çocuklar yüzme eğitiminin yanı sıra, okçuluk, matrak, mas güreşi ve parkur eğitimleri de alıyor.

Proje 30 Ağustos tarihinde düzenlenecek etkinlikle son bulacak.

- "Çocuklarımız ilk defa havuzla buluştu"

Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, AA muhabirine, programlarla çocukların eğitim yönünden eksikliklerinin giderildiğini söyledi.

Ailelerin ilçede kaldığı sürede eğitim ve sosyal alandaki eksikliklerini telafi etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Güneş, "Sosyal alanda özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığının tesisleri kullanılıyor. Çocuklarımız ilk defa havuzla buluştu. Gittikleri yerde bunları anlatacaklardır." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına, yüzme eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Doğanay, "Çocukların bazıları, 'Hocam, hayalimizi gerçekleştirdiniz.' diyor, bize teşekkür ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Okul müdürü Dilek Sertdemir, tespit ettikleri çocukların her birini en az bir kere okula getirdiklerini ve çocukların bu durumdan mutlu olduğunu söyledi.

Sertdemir, "Önceki yıllarda okulumuza gelip, bu sene biz onları tespit etmeden 'Öğretmenim, ben geldim. Okula gelmek istiyorum.' diyenler var. Bu bizim en büyük kazancımız. Bu da projenin işe yaradığını gösteriyor." dedi.

Diyarbakır'dan ilçeye gelen Nazlıcan Sayan, "Burada, oyunlar oynuyoruz, okulumuz çok güzel. Öğretmenlerimiz bize çok iyi davranıyor." dedi.

Mardin'den gelen Havin Esen de "Ders işliyoruz, oyunlar oynuyoruz, iyi ki var." diye konuştu.

Şırnak'tan gelen Esra Damla Türkeş, "Bu projeyi düzenleyen öğretmenlerimize ve okul müdürümüze çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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