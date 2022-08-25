Sakarya'da üretilen karavanlar 6 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da üretilen karavanlar 6 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor

AA

Sakarya'da üretilen karavanlar 6 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Sakarya'da, yüksek oranda yerli imkanlarla ürettiği çekme karavanları 6 kıtada 60 ülkeye ihraç eden firma, ihtiyaçlara göre ürettiği yeni modellerle dünya pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor.

Arifiye ilçesindeki fabrikasında yüzde 80 yerlilik oranıyla ürettiği çekme karavanların yüzde 90'ını ihraç eden firma, geçen yıl 650 adet olan kapasitesini 2022'de bin adede yükseltmeyi planlıyor.

Fiyatları 5 bin ila 11 bin avro arasında değişen karavanlarla 2021'de 3 milyon 500 bin dolar ihracat gerçekleştiren şirket, bu yıl 6 milyon 500 bin hedefiyle ülkeye sağladığı döviz girdisini arttırmayı hedefliyor.

1976 yılından bu yana faaliyet gösteren firmanın sahibi Engin Başoğlu (63), AA muhabirine, daha önce her türlü modeli ürettiklerini ancak son 10 senedir çekme karavanlara yoğunlaştıklarını belirtti.

- "Mini" modeli 3 tekerlekli motosikletlerle çekilebiliyor

Yeni karavan modellerini piyasaya sunduklarını anlatan Başoğlu, ürünlerin, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Uluslararası Karavan Fuarı'nda yerini aldığını aktardı.

Başoğlu, Amerika'dan büyük talep gören yeni "Mini" modelinin, bin motorlu araçlar, elektrikli otomobiller ve 3 tekerlekli motosikletlerle çekebileceği bilgisini verdi.

Üretimlerinin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini söyleyen Başoğlu, "Ürünlerimiz aşağı yukarı bütün kıtalara gidiyor. Buna İzlanda, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya dahil. İki sene evvel 30 ülkeye ihraç ediyorduk, bugün 60 ülkeye çıktık. Caretta dünyada marka oldu. Tamamıyla kendi dizaynımız. Çok beğeniliyor, biz de onunla gurur duyuyoruz." dedi.

Başoğlu, ürünlerdeki yerlilik oranının yüzde 80'leri bulduğunu vurgulayarak, "Bu da sevindirici. Hatta şu anda fuarda sunduğumuz Mini'ye Amerika'dan büyük talep olacak çünkü o tarz motosikletler en çok ABD'de kullanılıyor. Orada bayilik isteyen bir grup var, montaj hattı kurmamızı istiyor. Brezilya'dan talepler var. Şili'ye gönderiyoruz, geçen Porto Riko'ya gönderdik. Kanada'dan talepler var, oralara yeni yeni giriyoruz." şeklinde konuştu.

- "Dünyada oyun kurucu gibiyiz"

Ürünlerde dingil ve ön kafa grubunda müşterilerin talepleri dolayısıyla belirli markaları kullandıklarını dile getiren Başoğlu, yerlilik oranlarını kısa zamanda yüzde 90'lara çıkaracaklarını ifade etti.

"Artık ufak ürünler konusunda dünyada oyun kurucu gibiyiz." diyen Başoğlu, şunları kaydetti:

"Herkes bizi taklit etmeye çalışıyor. Hatta 2013'lerde bir İtalyan firma bizi taklit etti. Almanya'da bu kişileri fuardan attırmıştım. Biz bu liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. İnsanlar kapımıza gelip ürünlerini teslim alıyorlar. Bulgaristan'dan, Romanya'dan geliyorlar. Mesela Türkiye'de çalışan yabancılar."

Başoğlu, ihracatta önemli hedeflerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Görünen o ki 2021'deki ihracatı ikiyi katlıyoruz. İnanıyoruz ki, seneye iki kat daha artacak. Güzel şeyler bekliyorum." diye konuştu.

Karavan kamp alanlarının devlet desteğiyle hazırlanmasının turizme hizmet edeceğini dile getiren Başoğlu, iç piyasadaki üreticilerin yetkililerle hareket ederek bu alanda yaşanan sorunlara ortak çözümler üretmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal etkinlikler düzenleniyor
YEREL HABERLER Sakarya'da fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve ...
Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Otobüs, TIR´a çarptı: 25 yaralı 
YEREL HABERLER Otobüs, TIR´a çarptı: 25 yaralı 
Sakarya'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 25 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 25 ...
Sakarya'da kamyonetin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da kamyonetin çarptığı bisikletli genç ...
Sakarya Büyükşehir 50 milyon liralık yatırımla ulaşım filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir 50 milyon liralık yatırımla ulaşım ...
Sakarya'da takla atan iş makinesinin altında kalan operatör yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da takla atan iş makinesinin altında kalan ...
THY, Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsoru oldu
YEREL HABERLER THY, Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım ...
SAÜ'de mezuniyet törenleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER SAÜ'de mezuniyet törenleri gerçekleştirildi
Sakarya Voleybol'da toplu imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya Voleybol'da toplu imza töreni düzenlendi
Minibüsün çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada
Sakarya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ...
Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Ferizli'de kapalı halk pazarı açıldı
YEREL HABERLER Ferizli'de kapalı halk pazarı açıldı
Sakarya'da balkondan düşen yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da balkondan düşen yaşlı adam öldü
1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi
Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor
YEREL HABERLER Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor
17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu
Ferizli Kaymakamı Balcı, fındık üreticileri ve işçileriyle buluştu
YEREL HABERLER Ferizli Kaymakamı Balcı, fındık üreticileri ve ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Karasu'da kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Karasu'da kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.