Sakarya'da şehre inen tilkinin evin bahçesinde beslenmesi görüntülendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evin bahçesine gelen tilkinin beslenme anı, cep telefonun kamerasıyla kaydedildi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Cebeci, AA muhabirine, akşam saatlerinde ailesiyle balkonda yemek yedikleri sırada bahçeye tilkinin girdiğini fark ettiklerini söyledi.

Yiyecek verdikleri tilkinin bir süre sonra bölgeden ayrıldığını ancak ertesi gün aynı saatlerde tekrar geldiğini anlatan Cebeci, "Evcil bir hayvan gibi davranıyor. Evimize kadar giriyor, ürkmese sırtını okşayacağız." dedi.

Cebeci'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, bahçeye gelen tilkinin verilen yemekleri yemesi, verandadaki eşyaları koklaması ve evin içerisine girmesi yer alıyor.

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