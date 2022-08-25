Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i silahla 4 kişi yaralandı.

Küpçüler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu, 3 kişi de darbedilerek yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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