Sakarya'da bulunan yaralı geyik tedaviye alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan yaralı geyik, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Çiğdem Yaylası'nda hayvanlarını otlatırken ormanlık alanda yaralı geyik olduğunu gören çobanlar, durumu Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ahmet Bektaş'a aktardı.

Muhtar Bektaş da Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Araçla ilçe merkezine getirilen hayvan, yetkililere teslim edildi.

Geyik, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Bektaş, yaptığı açıklamada, geyiğin bacağından yaralı olduğunu belirterek, "Çobanlarımız bulduktan sonra bana getirdi. Biz de Milli Parklar yetkililerimize haber verdik. Vakit kaybetmemek için de ilçe merkezine getirdik." ifadelerini kullandı.

Hendek Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Ahmet Der de geyiğe diğer hayvanların saldırmış olabileceğini söyledi.

Der, "İnşallah geyiğimiz sağlığına en kısa sürede kavuşur ve doğal hayatına geri döner." dedi.

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