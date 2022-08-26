Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ikinci etabı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamındaki "Tour Of Sakarya" yarışlarının ikinci etabı gerçekleştirildi.

Sakarya Demokrasi Meydanı'ndan startı verilen yarışlara, 156 kilometrelik parkurda 30 ülke ve 13 takımdan 80 sporcu katıldı.

Adapazarı ilçesinden yola çıkan sporcular önce Arifiye'den Sapanca'ya ve buradan da Kocaeli'nin Kandıra ilçesine ulaştı. Daha sonra Yanık, Beşevler ve Selahiye parkurları geçildi. Zaman zaman 100 kilometre hıza ulaşan sporcular yeniden Adapazarı sınırlarına girdi ve 160 kilometre yol katederek yarışı tamamladı. Mücadele esnasında zorlu noktalarda pedal çeviren 30'a yakın ülkeden 80 sporcu, birbirine üstünlük kurabilmek için mücadele etti.

Yarışların sonunda ikinci etapta Premier Tech U23 takımından Fransız Kylian Senicourt ilk sırada yer alırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcusu Ukraynalı Mykhaylo Kononenko ikinci ve Roojai Cycling Team'dan Fransalı Valentin Midey üçüncü oldu.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Cumhurbaşkanlığı Proje Yönetim Müdürü Ali Murat Önder tarafından verildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından törene katılan vatandaşlar arasından çekilişle 15 kişiye bisiklet hediye edildi. Vatandaşlara bisikletleri Başkan Yüce tarafından takdim edildi.

Üçüncü etabı yarın yapılacak yarışların dördüncü etabı 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.





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