Sanatçı Doğukan Manço Sakarya'da sevenleriyle buluştu

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SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında Barış Manço'nun oğlu şarkıcı Doğukan Manço, sahneye çıktı.

Sakarya Millet Bahçesi'nde eski Sakarya stadyumundan kalan tribünde düzenlenen konsere katılmak isteyen sanatseverler, etkinlikten saatler önce alana geldi.

Konserde Manço, konserde sevilen şarkıları tribünü dolduran Sakaryalılar için seslendirdi.

Müzikseverler, sanatçının performansıyla şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.



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