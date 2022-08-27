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Bakan Karaismailoğlu, Sakarya'da Hizmet İhracatçıları Birliğinin çalıştayına katıldı:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen yıl 225 milyar dolar ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Bu yıl 250 milyar dolara inşallah ulaşacağız ama bu her yıl katbekat artarak devam edecek. O yüzden bu altyapıyı daha da geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden önümüzdeki 30 yıllık planı da yaptık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Sakarya'da Hizmet İhracatçıları Birliğinin çalıştayına katıldı:

SAKARYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen yıl 225 milyar dolar ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Bu yıl 250 milyar dolara inşallah ulaşacağız ama bu her yıl katbekat artarak devam edecek. O yüzden bu altyapıyı daha da geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden önümüzdeki 30 yıllık planı da yaptık." dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayında konuşan Karaismailoğlu, her alanda çok ciddi yatırımlarının bulunduğunu, dünyayla rekabet edecek şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bugün 183 milyarlık dolarlık yatırım sayesinde toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya tam 548 milyar dolarlık etki yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Yine 1.138 milyar dolarlık üretime etkimiz oldu. Yine istihdama da toplam 17,9 milyon kişi katkı sağlamış oldu. Bütün sektörlerde 183 milyar dolarlık yatırımın sonucunda bunları ülkemize kazandırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptıkları yatırımların çevreye ve ekonomiye sağladığı tasarruflardan bahsederek, devlet bütçelerini ve kaynaklarını doğru kullanarak hayata geçirdikleri projelerin önemine değindi.

Avrasya Tüneli'nin, İstanbul trafiğini rahatlattığını ve dünyanın en özel projelerinden biri olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, projenin teknik detaylarını rakamlarla ve grafiklerle anlattı.

İstanbul Havalimanı'na değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Televizyonlarda sürekli bunu gösteriyorum. Hakikaten dünyanın en başarılı projelerinden biridir. Burası hiç yaşamın ve yeşilin olmadığı, bakmayın bazıları Kuzey ormanları falan bahsediyor ama hiç öyle bir şey de burada yoktu. 200-300 metre derinliğindeki taş ocaklarının, kum ocaklarının olduğu ve insanların, hayvanların giremediği bir bölgede devletten bir kuruş çıkmadan tam 10 milyar avroluk bir yatırım yaparak dünyanın en iyi havalimanlarından birini ürettik ve şu anda dünyanın gıptayla baktığı özel projelerden biri. Avrupa'da birinci, dünyada da beşinci en iyi ve en yoğun havalimanlarından biri. Hakikaten dünyadaki en başarılı projelerden biri. Hem 10 milyar avroluk bir yatırım yaptırdık devletten bir kuruş çıkmadan ve 25 yıl sonucunda da tam 26 milyar avro bir kira geliriyle burayı, buradaki sözleşmeyi 25 yıl sonra kapatacak bir proje olarak önümüzde. Bu proje 25 yıl sonra, yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek dünyanın en kıymetli işlerinden biri."

Doğru projelerin, doğru finans yöntemleriyle hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Karaismailoğlu, projeleri bu anlayışla yaptıklarını ve devletin kasasına ek gelir sağladıklarını kaydetti.

- "Güvenli ve konforlu yollar istihdam ve sanayinin gelişimine de katkı sağlıyor"

Karaismailoğlu, 818 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün dün 6'ncı yılını kutladıklarını aktararak, "Toplam tasarrufu 1 milyar 619 milyon dolar. Yani yapım maliyetinin bugüne kadar iki katını sağlamış olduk bu doğru projeler sayesinde. Bugün de yaklaşık 110 bin araç günlük geçiş sağlıyor. Sadece ihracat için değil, yaşam için de bu yollar gerekliydi." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu yatırımlarına da değinen Karaismailoğlu, bu tür kaliteli, güvenli ve konforlu yolların aynı zamanda istihdam ve sanayinin gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Karaismailoğlu, 2025 yılından sonra projelere verilen destekle gelir akışının birbirini dengelediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2036'lara geldiğimizde hiçbir projeye destek vermediğimiz gibi sözleşmesi biten projeleri yeniden gelir akışlı finansal yönetime dönüştürdüğümüzde artık bu projelerden topladığımız gelirlerle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Türkiye'nin en büyük yatırımcı bakanlığına, ürettiği projelerden kendi gelirini, bütçesini oluşturan bakanlığa düşünüyor."

Yap-işlet-devret projelerinin yanında kamu bütçesiyle hazırlanan projelere ilişkin de bilgi veren Karaismailoğlu, 3,2 milyar dolarlık yatırım bütçesiyle hayata geçirilen Marmaray'ın bugüne kadar 745 milyon kişiyi taşıdığını bildirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinden de bahsederek, Türkiye'de şu anda demir yolu yatırımı ağırlıklı dönem geçirdiklerini ve 4 bin 500 kilometrelik demir yolu ağında çalışma yapıldığını dile getirdi.

- "2053 yılına geldiğinde 197,9 milyar dolarlık yatırım yapacağız"

Hedeflerini paylaşan Karaismailoğlu, geçen yıl 225 milyar dolar ihracata ulaştık. Bu yıl 250 milyar dolara inşallah ulaşacağız ama bu her yıl katbekat artarak devam edecek. O yüzden bu altyapıyı daha da geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden önümüzdeki 30 yıllık planı da yaptık." dedi.

Karaismailoğlu, 2053'e gelindiğinde bölünmüş yol ağını 38 bin kilometreye çıkaracaklarını belirterek, "Demir yolu ağımızı 28 bin 500 kilometreye çıkarıyoruz. Havalimanı altyapımız tamamlandı aslında, devam eden 3 havalimanı inşaatımız var, onları da tamamlayacağız. Liman sayımızı da 235'e çıkaracağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, 2053 yılına geldiğinde 197,9 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını aktararak, "Buradan da milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız. Üretime 2 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız. İstihdama da 28 milyon kişi katkı sağlayacağız. Elektrikli araçlar için uygun altyapıları tamamlayacağız. Yüksek hızlı tren ve hızlı trene ulaşmış il sayımızı 8'den 52'ye çıkaracağız. Hava yolundaki yıllık yolcu sayımızı 210 milyondan 344 milyona yükselteceğiz. Yıllık demir yolu yük taşımasını 38 milyon tondan 448 milyon tona çıkaracağız. Yani sizler için ulaşımda hiçbir sıkıntı yok. Ulaştırma altyapısı hazır. Siz yeter ki üreteceksiniz, ihracat yapacaksınız, biz de sizin önünüzdeki bütün tıkanıklığı ortadan kaldıracağız. O yüzden ulaştırmayla ilgili hiçbir derdiniz yok." ifadelerini kullandı.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, HİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile sektör temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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