Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet belgesi, ailesine teslim edildi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

SAKARYA (AA) - Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, 17 Temmuz'da Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehadet belgesini ailesine teslim etti.



Beraberindekilerle iki gün önce şehidin Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Helvacı, burada yaptığı konuşmada, "Ağustos ayı, Türk'ün zafer ayıdır. Bugün Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü. Onlar bu kapıyı açtılar, siz ve evlatlarınız da bunu devam ettiriyor. Şükranlarımızı sunuyoruz, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



Helvacı, daha sonra baba Hakkı Civelek'e şehadet belgesini teslim etti. Ziyarette, okunan Mevlid-i Şerif'in ardından dualar edildi.



Ziyarette, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Alataş, İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yasin Ölüç, Askerlik Şubesi Başkanı Halis Özcan, İlçe Müftüsü Bektaş Günay, İlçe Müftülüğü Din Hizmetlileri Uzmanı Seyfettin Sevinç, mahalle muhtarı Ali Haldız ve şehidin yakınları da yer aldı.



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