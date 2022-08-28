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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisiklet Fest kapsamındaki Tour Of Sakarya, dördüncü etabın ardından sona erdi

AA

Bisiklet Fest kapsamındaki Tour Of Sakarya, dördüncü etabın ardından sona erdi

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamındaki "Tour Of Sakarya" yarışları, dördüncü etabın ardından tamamlandı.

Sakarya Demokrasi Meydanı'ndan startı verilen yarışlara, 30 ülke ve 13 takımdan 80 sporcu katıldı.

Adapazarı ilçesinden yola çıkan sporcular, Korucuk Mahallesi güzergahından Kaynarca ilçesindeki parkurları geçti. Zaman zaman 100 kilometre hıza ulaşan sporcular, Karasu, Ferizli ve Söğütlü ilçelerindeki parkuru geçerek yeniden Adapazarı sınırlarına girdi ve 155,5 kilometre katederek yarışı tamamladı.

Zorlu noktalarda pedal çeviren sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için mücadele etti.

Dördüncü etapta Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcusu Ukraynalı Mykhaylo Kononenko, ilk sırada yer aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi PRO takımından Ukraynalı Vitaliy Buts ikinci, Kazakistan'dan Igor Czhan üçüncü oldu.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları verildi.

Yarışlarda genel klasmanda birinciliği Ukraynalı Mykhaylo Kononenko elde etti. Terengganu Polygon Bisiklet Takımı'ndan Moğol Jambaljamts Sainbayar ikinci, Kazak Igor Czhan ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Ayrıca genel klasmanda ilk sırada yer alan Mykhaylo Konanenko, turuncu (genel klasman) mayonun sahibi oldu. Vitaly Buts ise sprint (hız) mayosunu almaya hak kazanan sporcu oldu. Dağların Kralı mayosunu ise Güney Afrikalı Callum Ormiston giydi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, törenin ardından yaptığı konuşmada, üç yıldır Sakarya'da sporu dünya çapında uluslararası organizasyonlarla en ön planda tutmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Belediye bünyesinde bisiklet, su, hava, salon sporları gibi branşlarda 27 spor kulübü ve 3 bin öğrencinin bulunduğunu belirten Yüce, "Şu anda yaptığımız desteklerle ve imkanlarımızla Sakaryaspor 1. Lig'e çıktı. Bununla birlikte diğer bütün branşlarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında sporcularımız yarışıyor. Şimdi de buradaki bisiklet yarışlarında 4 kategoride ciddi müsabaka oldu. Yarışlara 30 ülkeden 300 sporcu geldi." diye konuştu.

Ödül töreninde ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

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