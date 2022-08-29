Sakarya'da üretilen "taşınabilir ev"ler 8 ülkeye gönderiliyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Kovid-19 salgınıyla talebin arttığı "taşınabilir ev"leri (tiny house) Sakarya'da üreten firma 8 ülkeye ihracat yapıyor.

Kentte yaklaşık 18 yıldır inşaat sektöründe yer alan firma, salgın döneminde talebin artmasıyla bungalov ile O2 belgeli (trafiğe çıkış belgesi) "taşınabilir ev"lerin üretimine başladı.

Erenler ilçesindeki fabrikada imal edilen evlerden 200'ü ABD, Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Bulgaristan, Yunanistan ve Pakistan'a gönderildi.

Fabrikanın sahibi Gül Korkmaz (41), AA muhabirine, ihracat ağırlıklı üretim yapan bir firma olduklarını söyledi.

Salgın sürecinde insanların doğaya yöneldiğine, bu tür ürünlere talebin arttığına işaret eden Korkmaz, "O2 belgeli çekilebilen mobil evler üretmeye başladık. İnsanlar bunu hem hizmet sektöründe hem de ev olarak kullanabiliyorlar. Bağ ve bahçelerde çok fazla kullanılıyor." dedi.

Ürüne yoğun ilgi olduğunu dile getiren Korkmaz, Türkiye'de de yoğun talep bulunduğunu, ağırlıklı olarak Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Bulgaristan, Yunanistan, Pakistan ve ABD'ye ihracat gerçekleştirdiklerini, Orta Doğu'dan da talep aldıklarını anlattı.

- "Kadın olarak ihracat yapmanın keyfini yaşıyorum"

Korkmaz, 90 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, "İstihdam kazandırdığımız için de çok mutluyuz. Kadın olarak ihracat yapmanın keyfini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu pazarda yer almanın kolay olmadığını dile getiren Korkmaz, çok yoğun çalışarak, fuarlara katılarak ve sosyal medya üzerinden kendilerini tanıttıklarını kaydetti.

Korkmaz, ürün kalitesini artırdıklarını aktararak şu bilgileri verdi:

"Ürün kalitesini Avrupa'nın üstüne çıkarmaya başladık. Bu zorlu bir süreçti, bu bizi gururlandırıyor. Ayda 30 tiny house yapıyoruz, bunu 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Genelde 4 kişilik ailelerin konaklayabileceği rahat modeller tercih ediliyor. Çok değişik talepler var. Mobil sauna bile üretiyoruz. Ürünlerimiz beğeniliyor, bu da bizi mutlu ediyor. Firma olarak Ar-Ge yapıyoruz. Yıllık 1750 satış hedefimiz var."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.