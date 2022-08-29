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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Valisi Kaldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA

Sakarya Valisi Kaldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, 30 Ağustos 1922 tarihinin mazisine sayısız zafer, şan ve şerefle dolu eşsiz kahramanlık destanları sığdıran necip Türk milletinin, muazzez vatan toprağı uğruna verdiği zorlu Kurtuluş Savaşı mücadelesini başarıyla taçlandırarak, bağımsızlığın ve cumhuriyetin kuruluşunun temellerinin atıldığı şanlı gün olduğunu kaydetti.

Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü hep birlikte idrak etmenin haklı onuru ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Kaldırım, "Hiçbir zillete boyun eğmemiş, esareti asla kabul etmemiş kahraman milletimiz, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 1919 yılında Samsun'da bağımsızlık meşalesini yakmış, Kurtuluş Savaşı'mıza giden yolu açmış ve Büyük Taarruz'la birlikte bu kutlu mücadeleyi tam anlamıyla taçlandırmıştır. Aynı zamanda bu büyük zafer, 1071 yılında Malazgirt destanının ardından bir kez daha aziz şehitlerimizin kanlarıyla bize ebedi yurt kılınan Anadolu'nun vatanımız olarak yeniden tescillendiği bir mühürdür." açıklamasında bulundu.

Kaldırım, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen yedi düvele her dönemde meydan okuyan aziz milletin, sarsılmaz azminden, milli duruşundan ve imanından aldığı güçle bundan tam bir asır önce ortaya koyduğu gibi bugün de varlığını, birliğini, bütünlüğünü, kalkınmasını, huzurunu ve güvenliğini hedef alan bedbahtları, engin feraseti, sarsılmaz cesareti ve kararlı duruşuyla, gerektiğinde canından vazgeçerek bertaraf etme azmi ve kararlılığında olduğunu bildirdi.

Bütün imkansızlıklara, yokluklara rağmen binbir zorlukla mücadele edilerek kurulan cumhuriyete sahip çıkmanın, birlik ve beraberlik bağını diri tutmanın ve ülkeyi ileriye taşımak için var güçle çalışmanın, en büyük sorumluluk ve öncelikleri olduğunu vurgulayan Kaldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Binlerce yıllık güçlü devlet geleneğimiz ve medeniyet tasavvurumuz, güçlü toplum ve ordumuz ve yine milletimizin karakterinde mündemiç olan milli hasletlerimiz ve manevi değerlerimiz karşısında hiç şüphesiz ki ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğini hedef alan iç ve dış mihraklar, emellerine hiçbir zaman ulaşamayacak ve asil milletimiz güçlü adımlarla büyük hedeflerine doğru emin adımlarla yürümeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, tüm Sakaryalı hemşehrilerimizin 100. yılını idrak ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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