Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, 100 yıl önce dünya tarihinin görebileceği en büyük destanlardan birini yazarak eşsiz feraset ve cesaretle işgal güçlerini bu topraklardan söküp atan ecdadını saygı ve minnetle andığını kaydetti.

Türkiye'yi daha emin ve aydınlık geleceğe taşımak için milletin her ferdinin büyük sorumlulukla tüm fedakarlığı göstereceğini belirten Yüce, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin dün olduğu gibi bugün de aynı ruhla istikbaline sahip çıkacağı ve bu mücadeleyi ilelebet göstereceği gün gibi ortadadır. Bu kadim toprakların yılmaz bekçileri olarak verdiğimiz mücadele her daim devam edecektir. Bu vesileyle tarih boyunca nice zaferleri milletimize armağan eden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

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