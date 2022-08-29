Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 85 Nalepa), Oğuz Kocabal (Dk. 7 Emirhan Aydoğan), Burak Süleyman (Dk. 85 Çağlayan Menderes), Donkor, Hakan Yavuz, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı (Dk. 72 Woolery), Ümit Kurt



Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Rotman (Dk. 46 Muhammed Demirci), Mata (Dk. 46 Savic), Yahaya, Cisse, Bünyamin Yürür (Dk. 85 Çekdar Orhan), İbrahim Has, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun (Dk. 70 Umut Can Kanber), Mustafa Emre Can, Kone (Dk. 52 Adeniyi)

Goller: Dk. 34 Donkor, Dk. 59 Hakan Yavuz (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Cisse, Dk. 78 Mustafa Emre Can, Dk. 85 Muhammed Demirci (Tuzlaspor), Dk. 80 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90 Hıfsullah İsmail Erdoğan ve Nalepa (Sakaryaspor)







SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 3. haftanın son maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

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