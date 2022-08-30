Büyük Zafer'in 100. yılı Kaynarca'da kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı yapıldı.



Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Cahit Yörük tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törene, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda Kaymakam Karatekeli, makamında tebrikleri kabul etti.



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