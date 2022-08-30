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Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için mezuniyet programı düzenlendi

AA

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için mezuniyet programı düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerden fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları mezuniyet etkinliğinde buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince yürütülen "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" kapsamında, eğitim alan 16 yaşından küçük çocuklara Alandere Nazım Üner İlkokulu'nda kapanış programı düzenlendi.

Öğrencilerin resimlerinin sergilendiği okul bahçesindeki törende şiirler okundu, çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi, müzikler eşliğinde oyunlar oynandı.

Proje Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan, AA muhabirine, girişimler ve uluslararası sözleşmelerle tüm iş kollarında 4-16 yaş aralığındaki çocukların bahçede veya tarlada çalışmasının yasaklandığını belirtti.

Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında 240 öğrenci ile Ordu'da başladıkları çalışmanın, Türkiye genelinde 16 ilde 45 merkezde 8 bine yakın öğrenciyle sürdüğünü anlatan Gülcan, proje kapsamında, öğretmen yetiştirme, ailelerle ve bahçe sahipleriyle görüşme gibi konularda tek tek çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Gülcan, tarım iş kolundaki büyük ihracat firmalarıyla da çalıştıklarını, sadece fındık projesinde 25'in üzerinde firma ile proje sürdürdüklerini kaydetti.

- "Tarım iş kolunda 1,5 milyonlardan 200 binlere kadar geriledi"

Gülcan, dünya ortalamasına bakıldığında Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadelede başarılı olduğunu vurgulayarak, "Dünya ortalamasından daha iyi durumdayız. Ülkemizde bu oran 4,4'ü görürken, diğer ülkelerde 4,9. Çalışmayı, çocukların kendine yol çizmesi, üst eğitim hayatlarına devam etmesi ve ailelerin bizlere güveninden dolayı önemli buluyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyaret ettikleri ailelere eğitimin öneminden bahsettiklerini aktaran Gülcan, şöyle devam etti:

"Aileler çocukların çalışması gerektiğini söyleseler de onlara, okuldan kopmaları halinde gelecekleri için daha büyük riskler oluşacağını anlatıyoruz. Çocuk işçiliği ile mücadele aslında 1992'de başladı. O yıllarda 2,2 milyon çocuk işçi sayısı gözüküyordu. Bugün bu rakam 720 binlere kadar geriledi. Tarım iş kolunda 1,5 milyonlardan 200 binlere kadar gerilemiş durumda."


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