Sakarya'da tırla çarpışan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde akaryakıt yüklü tankerle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Adapazarı istikametinde seyreden A.Y. yönetimindeki 41 NC 064 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Turgutlu Mahallesi mevkisinde R.M. idaresindeki 03 VV 332 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan tanker sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

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