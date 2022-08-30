Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Adapazarı ilçesindeki Ormanpark'ta düzenlenen programda Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, tören alanına gelen davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Programda, alana kurulan masalarda davetlilere ikramda bulunuldu.

Resepsiyon yemeğine, kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.

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