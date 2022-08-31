THY, uçuş ekibini büyüterek daha güçlü uçmayı hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

THY, uçuş ekibini büyüterek daha güçlü uçmayı hedefliyor

AA

THY, uçuş ekibini büyüterek daha güçlü uçmayı hedefliyor

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, bünyelerine katacakları 1100 pilotla havacılıktaki yükselişlerini sürdürürken ekiplerin uçuş yoğunluğunu yüzde 10-15 azaltmayı öngördüklerini bildirdi.

Sapanca'da düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı için kente gelen Bolat, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, Kovid-19 salgın döneminde hiçbir çalışanlarıyla yollarının ayrılmadığını, bunun önemli olduğunu kaydetti.

Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin farklı model çizdiğini anlatan Bolat, çalışma hızını azalttıklarına, çalışanlarının ücretlerinde belli miktarda kesintiye gittiklerine, bununla birlikte salgından en güçlü şekilde çıkan hava yolu olduklarına dikkati çekti.

Bolat, geçen yıl salgının etkisinin yavaş yavaş azaldığını, bunun faydasını gördüklerini belirterek, "Özellikle kargo alanındaki yatırımlarımız ve ticaretle beraber geçen sene 1,4 milyar dolarlık kar açıkladık ve ücretlerde de iyileştirmeler yaparak çalışanlarımıza bunun karşılığını ödemeye çalıştık." dedi.

Bu yıl filoya yeni uçaklar eklendiğini, salgından sonra insanların uçmayı özlediğini gördüklerini, bunun neticesinde de pilot alımına devam ettiklerini aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Bugün, pandemi döneminde attığımız adımların olumlu yansımalarını yaşıyoruz. Zaten ilk 6 ayda yaptığımız açıklamalar da bunun göstergesi. Bu seneyi inşallah iyi bitireceğimizi görüyoruz ve gelecek dönem için pilot alımı ilanlarımızı yayınladık. Bu ilanlarla tecrübesiz pilotlarımıza da şirketimizin kapılarını açtık. Hedeflerimiz doğrultusunda 700'e yakın pilot istihdamı planlıyoruz. Şu ana kadar gelen talep umduğumuz gibi. Bunların özellikle büyük kısmı, ikinci pilot ve tecrübesiz pilotlar. Eğitimle ilgili programlarımızı hazırladık, kısa süre içerisinde bu pilotlarımızı eğiteceğiz ve inşallah mayıs ayında yeni pilotlarımız uçmaya başlayacak."

- "Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz"

Bolat, kendi akademilerinde yetişen 400 pilot olduğunu ifade ederek, "Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Alacağımız 1100 pilotla artan yolcu talebine yanıt verirken, uçuş ekiplerimizin yoğunluğunu en az yüzde 10-15 oranında azaltmayı öngörüyoruz." dedi.

Uçuş emniyetinden taviz vermediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Pilot sayımızın artması şu an bizimle olan uçuş ekiplerimizin sosyal hayatlarına kadar dokunacak. Havacılık sektörü paydaşları yaz dönemi arı gibi çalışır, biz bu yoğun dönemde dahi pilot arkadaşlarımızın aileleriyle daha fazla zaman geçirebilmelerini önemsiyoruz. Bununla birlikte elbette daha rahat ve konforlu şekilde uçuş yapacaklar. Türk havacılığını ve pilot camiasını geliştirmek, önemli misyonumuz bizim. Dışarıdan uçuş tecrübesi olan pilotlar alabilirdik ama almıyoruz, Türk pilotlarını yetiştirerek filomuza katmaya özel önem gösteriyoruz."

Bolat, hisselerin yükselmeye devam ettiğini, ilk 6 aylık göstergelerin THY'nin bu yıl çok önemli ivme ve başarı yakaladığını gösterdiğini aktararak, "Bunda da 65 bin çalışanımızın tek tek alın teri, gayreti, emeği var. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum. Gayreti beraber paylaştık, bundan sonraki mükafatı da dinlenmeyi de eğlenmeyi de 65 bin çalışanımızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener ...
Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
YEREL HABERLER Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Uyuşturucu satıcısının evinden, araç anahtarı görünümlü terazi çıktı 
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısının evinden, araç anahtarı ...
Sakarya'da tırla çarpışan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da tırla çarpışan akaryakıt yüklü tankerin ...
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için mezuniyet programı düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Büyük Zafer'in 100. yılı Kaynarca'da kutlandı
YEREL HABERLER Büyük Zafer'in 100. yılı Kaynarca'da kutlandı
"Teknolojik Tayfa" Sakarya'da çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER "Teknolojik Tayfa" Sakarya'da çocuklarla buluştu
Sosyal medyadaki 'bungalov tatili' tuzağına çağrı merkezli önlem
YEREL HABERLER Sosyal medyadaki 'bungalov tatili' tuzağına çağrı ...
Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den 30 ...
Sakarya Valisi Kaldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Kaynarca'da tarla sınırı ihlali iddiasıyla komşusunu orakla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kaynarca'da tarla sınırı ihlali iddiasıyla komşusunu ...
Kaynarca'da tarla sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi orakla yaralandı
YEREL HABERLER Kaynarca'da tarla sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 ...
Sakarya'da üretilen "taşınabilir ev"ler 8 ülkeye gönderiliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da üretilen "taşınabilir ev"ler 8 ülkeye ...
Yaz biterken Sapanca Gölü'nde su seviyesi; 31,68 metre
YEREL HABERLER Yaz biterken Sapanca Gölü'nde su seviyesi; 31,68 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.