Sakarya'da bir evde 8 kilo 965 gram uyuşturucu ele geçirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 965 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köprübaşı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 8 kilo 700 gram kubar esrar, 265 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda skunk ile Hint keneviri tohumu ve bitkisi, uyuşturucu kullanımında ve öğütmede kullanılan 2 aparat, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, biri araç anahtarı görünümlü 2 hassas terazi ile 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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