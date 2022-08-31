Sakarya'da ters dalga nedeniyle balıkçı teknesi battı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nde ters dalga (soluğan) nedeniyle batan balıkçı teknesi, vinç yardımıyla 4 saatte çıkarıldı.

Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Yalı Mahallesi'nde, nehir kıyısında bağlı tekne, olumsuz hava şartları nedeniyle bağlı olduğu yerden kurtuldu.

Nehre giren ters dalga nedeniyle savrulan tekne, iskelelere çarparak hasar aldı ve battı.

Batık haldeki tekneyi fark eden balıkçılar, kurtarmaya çalıştı. 10 metrelik tekne, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası vinçle çıkarıldı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şerafettin Kavran, gazetecilere, teknenin batmasına neden olan soluğana karşı nehir ağzındaki mendireklerin çift taraflı tamamlanması gerektiğini söyledi.

Bunun soluğan nedeniyle batan üçüncü tekne olduğunu aktaran Kavran, "Mendirekler tamamlanmazsa nehirde 5-6 kayık daha batar." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.