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FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar, Sakarya'da birliğin çalışmalarını değerlendirdi:

AA

FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar, Sakarya'da birliğin çalışmalarını değerlendirdi:

SAKARYA (AA) - FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Şu anda 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Fındıkta FİSKOBİRLİK dünyada bir marka, bu ülkenin ve milletin değeri." dedi.

Bayraktar, Serdivan ilçesinde bir tesiste düzenlediği basın toplantısında, 2007 yılından bu yana yürüttüğü başkanlık süreci, birliğin yaşadığı zorluklar ve yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

FİSKOBİRLİK'in dünyanın en büyük fındık üretici birliği olduğunu söyleyen Bayraktar, "Görevimiz, üreticiden fındığı avans fiyatla almak, aldığı ürünü değerlendirmek, kar etmişse karı, zarar etmişse zararı dağıtmak. Fındık gibi bir üründe müdahale alımını devletten başka kimse yapamaz. Şu anda müdahale alımı olmasa da alımı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yapıyor." diye konuştu.

Bayraktar, fındıkta tekelleşmenin çok fazla olduğunu belirterek, "Devlet diyor ki, 'Ey sanayici, benim üreticimi yalnız zannetme. Ben üreticimin yanındayım. Müdahale fiyatını veririm, eğer sen müdahale fiyatının çok altına düşersen fındığın tamamı bana gelir, ben o sezonda sana bir tane fındık vermem. Fabrikanda işleyecek ürün bulamazsın.' Ama şu anda TMO'ya ürün veren üretici mağdur olmuyor belki, TMO alıma girmezse alım fiyatı daha da düşebilir ama müdahale alımının tanımına uygun davranılmadığı için harcanan para ve emekten tam fayda elde edilemiyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, devlet desteği olmadan FİSKOBİRLİK'in kooperatifçilik dışında başka bir iş yapmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Üretim maliyetlerine değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Fındık alıp kabuk satmak yerine son 5 yılda üretici borçları bittikten sonra karar aldık. Fındığı alıp entegre tesiste işleyip Türkiye ve dünyaya nihai mamul olarak satacağız ki Türk piyasasına, Türkiye'nin dünyadaki fındık piyasasına ve üreticiye katkısı olsun. Hazine desteği olmadan üretici birliğinin müdahale alımı yapabilme imkanı yoktur. FİSKOBİRLİK, yılda 15-20 bin ton fındık alıyor, bu az. Bir ürünü mamul yapıyorsanız o ürünü 6 ay stoklamak zorundasınız. Bu süreçteki finansı da karşılamak zorundasınız."

- "Şu anda 25 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Bayraktar, işlerini makul ve doğru yapmaya çalışıp üreticiye uzun vadeli yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Üretici ve FİSKOBİRLİK'in ilişkisini değerlendiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Üretici ve FİSKOBİRLİK bir olursa bu işin önüne kimse geçemez. Biz borçlarımızı bitirdik. Üreticiye, çiftçiye, bankaya ödeyemeyecek borcumuz kalmadı. Elde ettiğimiz küçük gelir ve güvene dayalı finansmanlarla işi yürütmeye çalışıyoruz. 20 ana kalemde 120 barkodlu ürünümüz var. Şu anda 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Fındıkta FİSKOBİRLİK dünyada bir marka, bu ülkenin ve milletin değeri. Dünyada üretimde birinci olduğunuz bir üründe, tüketimde de birinci nihai ürün bir marka olacak. Biz kakaolu krema markamız NUGA'yı dünyaya satmaya başardığımız anda fiyat da piyasa da kontrol de bizde olacak."

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, birliğin ürettiği bazı ürünleri katılımcılara tanıttı.

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