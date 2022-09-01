Karasu'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu bir kişi yaralandı.



Karasu-Adapazarı yolunda seyreden Ömer A. idaresindeki 54 ADD 107 plakalı otomobil, yoldan çıkınca savrularak refüje çıktı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayı gören sürücü Güngör Aktaş, "Sağ şeritteydim, o da sol şeritte. Yavaş da gidiyordu, 70-80 kilometre hızla. Birden refüje çıktı ve aracın havalandığını gördüm. Durdum, araçtaki sürücüyü çıkardık ve 112'yi aradık." dedi.

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