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Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi

AA

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan kadın yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Et Balık Kurumu ve kampüs arasında yolcu taşıyan "19-K" numaralı otobüse binen kadın, yolculuk esnasında fenalaştı.

Ayakta yolculuk yaparken bir anda yere yığılan kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Bu sırada durumu fark eden sürücü Kudret Alemdar, Yeni Cami geçişinde güzergahını değiştirerek kadını hastaneye ulaştırdı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüste yaşanan anlar ise araç kamerasınca görüntülendi.

- "Söz konusu insan hayatıysa gerekeni yaparız"

Sürücü Alemdar, görev arkadaşlarının aynı hassasiyetle çalıştığını, acil durumlarda yolcuların sağlığı için gerekeni yaptıklarını belirtti.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Alemdar, olay anını şöyle anlattı:

"Kadının rahatsızlandığını söylediler, aynadan gördüm. Hızlı şekilde hastaneye döndüm. Bu esnada işi olan, bir yere yetişecek olan yolcular, insan hayatı söz konusu olduğu için bana destek verdiler. Bizde insanımızın hayatı, sağlığı, huzuru her şeyden önemli. Bu yüzden gerekli zamanda araçların güzergahını hiç düşünmeden değiştiriyoruz. Onların yanında olabiliyor, onları huzurlu ve güvende hissettirebiliyorsak ne mutlu bize. Bana destek olan ve onore eden Başkanımız Ekrem Yüce ve yöneticilerime teşekkür ediyorum."

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