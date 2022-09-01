Sakarya'da çöken duvarın altında kalan kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinin çöken duvarının altında kalan kişi yaralandı.



Köprübaşı Mahallesi'nde evinin duvarını tamir etmek isteyen O.K, duvarın üstüne çökmesi sonucu yaralandı.



Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan O.K, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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