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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ilçesi Şeyhköy mevkisinde Göktay Çavuşlu'nun (32) kullandığı 34 PCE 97 plakalı otomobil yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunan kanaldan 96 metre sürüklenmesinin ardından ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde aracın sağ ön koltuğunda oturan sürücünün babası Şinasi Çavuşlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüyle ablası Gamze Keskin ve çocukları Tunahan, Fatma Buğlem ve Mustafa Rüzgar Keskin, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildekilerin Tokat'tan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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