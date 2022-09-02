Kaynarca'da arı sokması nedeniyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arı sokması sonucu 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan A.K. ile S.Ş'yi kendilerine ait bahçelerinde arı soktu. Fenalaşan biri çocuk 2 kişi için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kaynarca Şehit Gökhan Ayder Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi, tedaviye alındı.

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