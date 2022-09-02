Sakarya'da "Şeridi Paylaş, Güvenle Ulaş" bisiklet çalıştayı düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması ve bisikletin güvenli bir araç haline getirilmesi amacıyla "Şeridi Paylaş, Güvenle Ulaş" projesinin ilk çalıştayı düzenlendi.

"Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı Projesi" kapsamında AB desteği alan projenin çalıştayı, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Adapazarı ilçesindeki Sosyal Gelişim Merkezi'nde yapılan etkinlikte, bisikletin ulaşım, spor ve sağlık aracı olduğunu söyledi.

Bisiklet yollarını çoğalttıklarını ve mevcut yolları da daha uygun hale getirmeye çalıştıklarını anlatan Ak, "Ulaşım önceliklerimizin içine yayalarımızı koyuyoruz. İkinci sırada bisiklet geliyor. Bisiklet gibi bir ulaşım aracının aynı zamanda verdiği avantajları da şehre kazandırmaya çalışıyoruz ki, bunların içinde hem sağlık hem ekonomi hem de iklimle alakalı hassasiyetimizi ortaya koymak adına kentin bisikletliler açısından daha uygun hale gelmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

- "Ana hedef araç sürücülerinin bisikletlilerle empati yapması"

Proje Koordinatörü Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi Koray Cantez ise Kovid-19 sonrası özellikle obezitenin artması ve AB'nin egzoz emisyon değerlerini azaltmasıyla ilgili çalışmaları sonucu, bisikletin ulaşımda daha çok görünen taşıt haline geldiğine dikkati çekti.

Cantez, tüm paydaşlarla hep beraber huzur içinde toplumda yer alma hedefiyle projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, "Projemiz, araç sürücülerinin bisikletlilerle empati yapması, sürücü ve bisiklet kullanıcılarının trafik kurallarına uyması konusunda bilinçlenmesi ve bisikletin yaygın güvenilir ulaşım aracına dönüştürülmesini hedefliyor." diye konuştu.

Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf İlkhun ise trafikte olumsuz imaja sahip olduklarını ancak bu tür çalışmalarla bu algıyı ortadan kaldırmak istediklerini dile getirdi.

Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar da yaş sınırı olmaksızın herkesin bisiklete binmesini sağlamak amacıyla çeşitli etkinler yaptıklarını aktararak, "Önümüzdeki yıllarda kurumların katkılarıyla bu işi daha da ileriye götürüp, Sakarya'nın gerçekten bisiklet şehri olduğunu önce Türkiye'ye sonra da dünyaya ispatlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak da projeye ilişkin sunum gerçekleştirdi.

​​​​​​​​​​​​​​Çalıştay, katılımcı bisiklet kullanıcıları, şoförler, taksiciler, emniyet, jandarma ve zabıta görevlilerinin soru cevapları ile görüşlerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.





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