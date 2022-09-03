Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

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SAKARAY (AA) - Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.T. O.Y. S.S ve M.A'nın üzerlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.



Elperek Mahallesinde şüpheli A.C'nin evinde gerçekleştirilen aramada ise 23 kök kenevir bitkisi ile içime hazır 800 gram kubar esrar yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında, uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapıldı.





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