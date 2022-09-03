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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

AA

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

SAKARYA (AA) - Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kıyısında sabah saatlerinde başlayan organizasyonda sporcular, 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti.

Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de ilgiyle takip etti.

İlk gün yarışlarında master erkek-kadın, master mix, 19 yaş altı erkek-kadın ve 19 yaş altı mix kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşandı.

Dereceye girenlere madalyalarının verildiği yarışma, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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