Sakarya'da fındık mesaisindeki mevsimlik tarım işçilerinin bir günü

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SAKARYA (AA) - DAVUT GENÇ - Doğu ve Güneydoğu illerinden Sakarya'ya fındık toplamaya gelen mevsimlik tarım işçileri, ev ekonomilerine katkı sağlamak, çocuklarını daha iyi şartlarda okutmak için sıcak havada alın teri döküyor.

Yaz aylarında çalışmak için ailece Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan Kocaali ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerinin fındık mesaisi devam ediyor.

İlçedeki evlerin yanı sıra prefabrikelerde ve çadırlarda konaklayan işçiler, sabahın erken saatlerinde hep birlikte eğimli arazilerdeki bahçelerin yolunu tutuyor.

Burada görev paylaşımı yaparak sıcak havaya aldırış etmeden çalışan işçiler, gün batımına kadar fındık topluyor.

Mesai sırasında birbirleriyle sohbet eden işçiler, akşam vakti evlerine dönerek aynı sofrada yemeklerini yiyor, söyledikleri türküler eşliğinde günün yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

- "Sabah erkenden kalkıyor, tarlaya koşuyoruz"

Diyarbakır'dan gelen mevsimlik tarım işçilerinin çavuşu Aziz Çağın, AA muhabirine, Bursa'da 25 gün armut topladıktan sonra buraya geldiklerini anlattı.

Kocaali'de yaklaşık bir ay fındık topladıktan sonra memlekete geri döneceklerini aktaran Çağın, "Sabah erkenden kalkıyor, tarlaya koşuyoruz. Güneş altında çalışıyor, geçiniyoruz. Allah'a çok şükür fındık sahipleri bize, biz de onlara muhtacız. Birlikte böyle geçiniyoruz." dedi.

İşçi çavuşu Mustafa Çifteri de yeğenleri ve çocuklarıyla 9 kişi fındık toplamaya geldiklerini belirterek, "7 çocuğum var. 6 çocuk okutuyorum. 3 tanesi üniversite okuyor. Çalıştığımın hepsini onlara veriyorum. Çocuklarımdan biri polis, biri Türkçe öğretmeni olmak istiyor. Biri de kamu yönetimi bölümünden bu sene mezun oldu. Diğerleri lise öğrenimine devam ediyor." diye konuştu.

Okumanın önemine değinen Çifteri, özelikle kız çocuklarının okutulması ve meslek sahibi olup kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiğini ifade etti.

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