Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, tamamlandı.

Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan kano-kürek parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, 33 kulüpten yaklaşık 500 sporcu final gününde farklı kategorilerde mücadele etti.

Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Deniz küreği genç kadınlar: 1. Şişecam Çayırova, 2. Galatasaray, 3. İzmit Sümerspor Kürek.

Deniz küreği genç erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray.

Deniz küreği büyük kadınlar: 1. Galatasaray, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Haliç Kürek.

Deniz küreği büyük erkekler: 1. Galatasaray, 2. İstanbul Kürek, 3. Şişecam Çayırova.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.