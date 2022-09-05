SATSO Başkanı Altuğ, dış ticaret verilerini değerlendirdi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SATSO Başkanı Altuğ, dış ticaret verilerini değerlendirdi:

AA

SATSO Başkanı Altuğ, dış ticaret verilerini değerlendirdi:

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin ağustosta gerçekleştirdiği 279 milyon 609 bin dolarlık dış satımıyla ülke ihracatına yüzde 1,5 katkı sağladığını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya'nın, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,65, geçen yıla göre yüzde 24,75 artışla 279 milyon 609 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Altuğ, "TİM tarafından açıklanan verilere göre şehrimiz, ağustos ayında gerçekleştirdiği ihracat ile ülkemiz ihracatına yüzde 1,5 katkı sağladı ve 2022 yılının en çok ihracat yaptığı ikinci ayı oldu. 2022 yılının başından bu yana ise ilimizden ortalama 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Altuğ, şehrin ihracatının lokomotifi olan otomotiv endüstrisinin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 artış göstererek 227 milyon 228 bin dolarla aylık ihracatın yüzde 81'lik kısmını tek başına gerçekleştirdiğini, ülke içi sektör ihracatına da yüzde 10,1 katkı sağladığını kaydetti.

Geçen ay en çok dış satım yapılan ülkenin yüzde 700'lerde artış başarısıyla 37 milyon dolar gerçekleştirilen İspanya olduğunu aktaran Altuğ, şöyle devam etti:

"Bu ay da toplam 118 ülke ve 6 serbest bölgeye Sakarya damgalı ürünleri ihraç ettik. Verileri 1 ay geriden açıklayan TÜİK'in güncel ithalat verilerine göre ise 2022 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ithalatımız yüzde 0,4 artışla 239 milyon 198 bin dolar oldu. Temmuz ayında Sakarya dış ticaret dengesi 65 milyon 189 bin dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki aya göre 24 puan azalarak yüzde 127 olarak gerçekleşti."

Akgün Altuğ, Türk iş dünyasının olumsuz durumlarda bile üretmeye azimle devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üretime odaklanmış iş dünyamızın finansmana, ham maddeye ve enerjiye ulaşımını kolaylaştıracak adımların atılması gerekiyor. Üyelerimizden de bu konuda bizlere çok talep gelmeye devam ediyor. Yaşanan süreçte iş dünyamızın yaşadığı ekonomik sorunların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini de biliyoruz. Özellikle son zamanlarda enflasyon nedeniyle işletmelerimizin yaşadığı sıkıntılardan biri de enflasyona karşı sermayelerini korumaktır. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi bunun çözümü, işletmeler için enflasyon muhasebesi uygulamasıyla mümkün olabilecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya ve Karabük'teki okullarda uyum eğitimi başladı
YEREL HABERLER Sakarya ve Karabük'teki okullarda uyum eğitimi ...
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girme yasağı devam ediyor
YEREL HABERLER Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize ...
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi
YEREL HABERLER Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona ...
5. Sakarya Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı, 7-10 Eylül'de düzenlenecek
YEREL HABERLER 5. Sakarya Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları ...
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize ...
Sakarya'da fındık mesaisindeki mevsimlik tarım işçilerinin bir günü
YEREL HABERLER Sakarya'da fındık mesaisindeki mevsimlik tarım ...
Sakarya'da bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı
Sakarya, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı
YEREL HABERLER Sakarya, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na ...
Annesini döverken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Annesini döverken engel olmaya çalıştığı amcası ...
Korkulukların kaynağını yaparken dere yatağına düştü
YEREL HABERLER Korkulukların kaynağını yaparken dere yatağına düştü
Sakarya'da amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da amcası tarafından silahla vurulan kişi ...
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı
YEREL HABERLER Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı
Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Pamukova'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi ...
Karasu'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Karasu'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.