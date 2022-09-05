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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı Sakarya'da yapılacak

AA

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı Sakarya'da yapılacak

SAKARYA (AA) - Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı, 9-11 Eylül'de Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve 54 Otomobil Sporları Kulübü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilecek yarışların tanıtım toplantısı yapıldı.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şampiyonaya 70 araç ve 70 pilotun katılacağını söyledi.

Yüce, 260 dönüm arazi üzerine 850 metre drag pisti, 12 bin metrekare karting, süpermoto ile drift alanı olan, 2 kilometrelik off-road ile motokros pistinin yanı sıra sosyal tesis ve tribün alanlarının yer aldığı Spor Ada Tesisleri'ndeki bu yarışın tüm sporseverleri bir araya getireceğini kaydetti.

Kente kazandırdıkları Spor Ada'nın Türkiye'nin en modern tesisi olduğunu dile getiren Yüce, şöyle devam etti:

"Bizlerin yerel düzeyde yapacağı bu tip altyapı tesisleri, parkurlar, spor salonları sayesinde Türk sporu, ülkemiz ve Sakarya'mız kazanacaktır. Bu tesisler ve organizasyonlar sayesinde kapılarımızı tüm dünyaya sonuna kadar açıyoruz. Binlerce sporcu, sporsever ve turisti şehrimizde ağırlıyoruz. Hatta buradan hareketle geliştirdiğimiz 'Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz' şeklinde sloganımız bile var. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışlara tüm Sakarya'yı ve otomobil sporunu sevenleri bekliyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da spor faaliyetlerinin güçlendirilmesinde katkısı olan Yüce'ye teşekkür ederek, "Geçmişten bu yana Sakarya, sporun hep merkezinde yer aldı. Bu organizasyonun da Sakarya'mızda yapılması, prestij anlamında spor şehri unvanı olan kentimize yakışacaktır. Güzel, dostça yarış olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan da Yüce'ye teşekkür ederek, şampiyonanın 5. ayak yarışlarını hep birlikte heyecan içinde tamamlayacaklarını söyledi.

Şampiyonaya katılacak sporcular, 9 Eylül'de yapılacak antrenman turlarının ardından 10 Eylül'de Kömürlük, 11 Eylül'de ise Karaköy etaplarında mücadele verecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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